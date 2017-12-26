Экс-гендиректор ЮНЕСКО поблагодарила Минниханова за поддержку организации

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В связи с окончанием полномочий на посту Генерального директора ЮНЕСКО Ирина Бокова направила письмо Президенту РТ Рустаму Минниханову, в котором поблагодарила его за поддержку Организации и за проведение мероприятий в поддержку общих ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Бокова подчеркнула, что с теплотой вспоминает оба своих визита в Татарстан в августе этого года и в 2014 году. Она отметила, что сотрудничество между республикой и ЮНЕСКО укрепилось во многом благодаря проведению международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за воспитание и спорт, которая прошла в Казани с 13 по 15 июля 2017 года.

Благодаря начатым совместным проектам ЮНЕСКО и Татарстана идеи борьбы с экстремизмом и религиозными разногласиями воплотились в конкретные действия, отметила бывший руководитель организации.

Бокова выразила надежду, что республика и дальше будет помогать ЮНЕСКО в области налаживания культурного диалога и взаимного понимания.