В 2018 году Васнецов сменит Мухаметшина на посту посла РФ в Молдавии

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). С начала 2018 года Олег Васнецов, представляющий МИД РФ, сменит Фарита Мухаметшина на посту посла РФ в Молдавии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Олег Васнецов отправится в рабочую командировку в Кишинев в марте 2018 года. В настоящее время он занимает пост главы департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Фарит Мухаметшин возглавлял посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января ему исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы, говорится в сообщении источника.