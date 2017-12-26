Национальный НПФ на втором месте по уровню доходности пенсионных резервов среди крупнейших НПФ

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Банк России подвел итоги работы негосударственных пенсионных фондов за девять месяцев 2017 года.

Согласно официальным данным, АО «Национальнальный НПФ» продемонстрировало доходность по пенсионным резервам за указанный период в размере 11,13 процента, что соответствует второму месту в рейтинге крупнейших НПФ* по показателям деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению.

Доходность инвестирования 20 крупнейших НПФ за три квартала 2017 года составила по пенсионным резервам от 12,69 процента до -24,05 процента.

Национальный НПФ стабильно держит высокий показатель доходности. Так, соответствующий период 2016 года Национальный НПФ завершил с доходностью 13,21 процента, обогнав показатель средневзвешенной доходности от инвестирования пенсионных резервов НПФ, равный на указанный период 8,22 процента.

Объем контролируемых Национальным НПФ активов составляет более 34 млрд рублей.

*Объем контролируемых активов НПФ превышает 30 млрд рублей.

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Основными акционерами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК "Татэнерго"» и другие. Фонд имеет образцовую профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности ruAА по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (номер 17 в реестре фондов-участников) на основании решения Центрального Банка России. Таким образом, средства пенсионных накоплений клиентов Фонда получили государственную гарантию сохранности.

Лицензия № 288/2 ФСФР РФ.