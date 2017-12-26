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В Менделеевске подвели итоги конкурса «Мастерская Мороза М»

26 декабря 2017, 22:04

Юные менделеевцы принесли игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, новогодние бусы, шары.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Мороза М», сообщает ИЦ «Менделеевск».

В конкурсе участвовало 26 детей разного возраста. Юные менделеевцы принесли игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, новогодние бусы, шары, сделанные своими руками.

Диплом первой степени в номинации «Лучшая новогодняя игрушка» получила Дарья Лавреньтева, второй стала Милана Поспелова, третьей – Лейла Филатова.

Также ведущие объявили победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самая оригинальная игрушка», «Игрушка из природных материалов», «Умелые и ОчУмелые ручки».

Все участники получили грамоты и подарки, а их игрушки украсили новогоднюю красавицу в одном из торговых центров города. Завершился вечер хороводом и праздничным фейерверком.

 


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