ЦБ: В 2018 году потребительский спрос в РФ вырастет на 4 процента

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В 2018 году потребительский спрос в России может вырасти на 3,5 — 4 процента, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

Такой прогноз становится возможным благодаря стабильной ситуации на рынке труда, доступности кредитов и уходу от сберегательной модели поведения, считают специалисты ЦБ.

Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре — октябре 2017 года составлял около 3 процентов, говорится в сообщении регулятора. При этом также отмечается рост заработной платы россиян, что благотворно влияет на их покупательскую способность.