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Экономика и финансы

ЦБ: В 2018 году потребительский спрос в РФ вырастет на 4 процента

26 декабря 2017, 09:42

Причинами потребительского спроса стали стабильность на рынке труда, доступность кредитов и уход от сберегательной модели поведения, считают в ЦБ.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В 2018 году потребительский спрос в России может вырасти на 3,5 — 4 процента, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Банка России о денежно-кредитной политике. 

Такой прогноз становится возможным благодаря стабильной ситуации на рынке труда, доступности кредитов и уходу от сберегательной модели поведения, считают специалисты ЦБ.

Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре — октябре 2017 года составлял около 3 процентов, говорится в сообщении регулятора. При этом также отмечается рост заработной платы россиян, что благотворно влияет на их покупательскую способность.


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