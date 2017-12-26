«ВКонтакте» объявила победителей VK Music Awards

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» выбрала победителей музыкальной премии VK Music Awards, которая присуждалась впервые. Наград удостоены треки, оказавшиеся самыми прослушиваемыми за 2017 год, сообщает РИА «Новости».

Ведущим онлайн-трансляции стал Павел Воля. Вручение осуществлялось в блоге премии. Продюсер VK Music Awards – Тимур Бекмамбетов.

Лидером премии стал Элджей и Feduk с песней «Розовое вино». В топ-30 также попали песни «Ламбада» в исполнении T-Fest x Скриптонит, «Половина моя» (MiyaGi & Эндшпиль), «Тает лед» («Грибы»), «Потрачу» (Егор Крид), Despacito (Luis Fonsi), «Рукалицо» («Скруджи») и другие композиции.

После награждения на страницах всех лауреатов в соцсети появилась надпись: «Победитель VK Music Awards».