Британский фрегат St Albans сопроводил российский корабль «Адмирал Горшков»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Британский фрегат HMS St Albans сопроводил российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», когда тот проходил близ берегов Великобритании.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны Соединенного Королевства, сообщает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Фрегат британского ВМФ вышел из своей базы 23 декабря, чтобы отследить российский корабль. St Albans будет наблюдать за «Адмиралом Горшковым» в течение сегодняшнего дня, после чего вернется к месту базирования.

