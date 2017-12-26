Повышение минимального стажа работы увеличит пенсии на 6 процентов к 2050 году

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Повышение минимального стажа работы позволит увеличить пенсии на 6 процентов к 2050 году, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

При одновременном увеличении продолжительности минимального стажа и количества пенсионных коэффициентов к 2030 году количество получателей страховой пенсии сократится на 1,1 млн человек, согласно исследованиям. Таким образом, размер пенсионных выплат увеличится на 1,6 процента к 2030 году и на 6 процентов к 2050 году.

Экономия бюджета Пенсионного фонда РФ составит около 185 млрд рублей к 2030 году и 1,4 трлн рублей к 2050 году.

В настоящее время получателями пенсий оказываются индивиды, которые в недостаточной мере участвовали в формировании пенсий для предыдущих поколений пенсионеров, что искажает принципы пенсионной системы, говорится в документе.