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Здоровье и среда, Наука и образование

Определена связь загрязненности воздуха и продолжительности жизни

26 декабря 2017, 08:46

Уменьшение количества твердых частиц в воздухе совпало с падением числа преждевременных смертей.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Уменьшение загрязненности воздуха ведет к увеличению продолжительности жизни людей из-за снижения риска преждевременной смерти от различных заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые исследовали изменения концентрации аэрозолей у земной поверхности над США с 1990-го по 2012 год. Затем они соотнесли полученные на основе данных сети мониторинга за окружающей средой Interagency Monitoring of Protected Visual Environments показатели с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях.

За последние годы уровень загрязнения воздуха уменьшился, несмотря на увеличение площади лесных пожаров. Уменьшение количества твердых частиц в воздухе совпало с падением числа преждевременных смертей. 


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