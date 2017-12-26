Определена связь загрязненности воздуха и продолжительности жизни

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Уменьшение загрязненности воздуха ведет к увеличению продолжительности жизни людей из-за снижения риска преждевременной смерти от различных заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые исследовали изменения концентрации аэрозолей у земной поверхности над США с 1990-го по 2012 год. Затем они соотнесли полученные на основе данных сети мониторинга за окружающей средой Interagency Monitoring of Protected Visual Environments показатели с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях.

За последние годы уровень загрязнения воздуха уменьшился, несмотря на увеличение площади лесных пожаров. Уменьшение количества твердых частиц в воздухе совпало с падением числа преждевременных смертей.