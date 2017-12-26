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Экономика и финансы

Сенаторы предложили снизить градус водки

26 декабря 2017, 09:12

В следующем году объем содержания этилового спирта в спиртном напитке может составить 37,5 процента.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили внести поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», чтобы снизить минимальную крепость водки до 37,5 градуса, пишут «Известия».

Вступление в силу поправок в закон намечается на 1 июля 2018 года. Законопроект парламентариев зарегистрирован в Госдуме 9 декабря. 

Водка более слабого градуса будет более мягкой на вкус, чем классический 40-градусный спиртной напиток, сообщила глава лаборатории технологии ликероводочного производства Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Головачева. 

Для коррекции крепости спиртного напитка нет необходимости в дополнительных затратах, поэтому это практически не скажется на его производстве, сказала технолог.


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