Сенаторы предложили снизить градус водки

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили внести поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», чтобы снизить минимальную крепость водки до 37,5 градуса, пишут «Известия».

Вступление в силу поправок в закон намечается на 1 июля 2018 года. Законопроект парламентариев зарегистрирован в Госдуме 9 декабря.

Водка более слабого градуса будет более мягкой на вкус, чем классический 40-градусный спиртной напиток, сообщила глава лаборатории технологии ликероводочного производства Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Головачева.

Для коррекции крепости спиртного напитка нет необходимости в дополнительных затратах, поэтому это практически не скажется на его производстве, сказала технолог.