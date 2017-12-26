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Политика

Германия не видит Украину и Турцию членами ЕС в ближайшие годы

26 декабря 2017, 08:31

По словам главы МИД ФРГ Габриэля, Евросоюзу следует искать альтернативные формы сотрудничества с соседними странами.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В ближайшие годы Украина и Турция не смогут стать членами Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает RT.

«Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

При этом Габриэль убежден, что ЕС следует искать «альтернативные формы более тесного сотрудничества» с этими странами.

В качестве образца он привел возможное соглашение с Великобританией о ее взаимодействии с Евросоюзом после Brexit, если оно будет достаточно эффективным. 


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