Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с «Финтехом»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Международные платежные системы Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех» примерно через две недели после вступления. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к организации.

О вступлении Visa и Mastercard в «Финтех» в качестве ассоциированных членов стало известно 12 октября, а само решение о принятии восьми новых участников, включая платежные системы, было поддержано наблюдательным советом организации еще 29 сентября.

Сейчас Visa и Mastercard не указаны среди участников на сайте «Финтеха». Представитель ассоциации пояснил, что она открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с платежными системами. Представители последних, как и пресс-служба Банка России, не ответили на запрос издания.

Причиной решения, по словам двоих собеседников газеты, стала работа «Финтеха» над значимыми государственными проектами, тогда как Visa и Mastercard – иностранные компании.

Ассоциация «Финтех» была создана в декабре 2016 года. Учредители организации – ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Альфа-банк», Национальная система платежных карт и Qiwi, позднее в нее вступили еще 12 участников. Занимается ассоциация проектами удаленной идентификации россиян, технологиями распределенного реестра, открытыми API и платформами быстрых платежей.