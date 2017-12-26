В Приморье на видео случайно попал самый редкий представитель кошачьих

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Приморском крае видеорегистратор проезжавшего автомобиля заснял вышедшего к дороге дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis) – самого редкого представителя кошачьих. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Хищник вышел из леса, судя по всему, неподалеку от села Барабаш Хасанского района. Видео позволило ученым уточнить состояние одной из старейших обитательниц нацпарка – самки Leo 69F. Впервые животное было зафиксировано фотоловушкой еще в 2008 году.

Leo 69F выглядит достаточно здоровой и, судя по всему, не испытывает проблем с охотой, отмечают исследователи.

Сотрудники нацпарка обращаются к свидетелям встречи с леопардом с просьбой сообщить дополнительные сведения и ищут автора видео, принесшего ценные данные о редчайшем звере.