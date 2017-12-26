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В Казани наградили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2017»

26 декабря 2017, 07:25 , Фото: prav.tatarstan.ru

В Казани наградили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2017» Всего награды из рук Премьер-министра РТ Алексея Песошина получили 25 управленцев.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В казанском ГТРК «Корстон» состоялась церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2017». Золотые нагрудные знаки и дипломы получили из рук Премьер-министра РТ Алексея Песошина 25 управленцев, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Алексей Песошин в своей речи напомнил, что перечень номинаций и показателей для определения лауреатов конкурса утвержден с учетом наиболее актуальных направлений социально-экономического развития республики.

Всего в этом году на звание лауреата претендовали 123 руководителя предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики, констатировал он.

Премьер-министр Татарстана назвал награжденных «гордостью и основой благополучия республики». «Важна позиция и высокая ответственность руководителей предприятий. Уверен, они обеспечат дальнейшее развитие экономики и рост инновационных направлений», – добавил он.

В номинации «За высокую конкурентоспособность» в числе прочих отмечен заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Рустам Халимов, в номинации «За инвестиционную активность» – генеральный директор ООО «Джошкуноз Алабуга» Аджай Ахмет Эрдем, а в номинации «За достижения в инновационной деятельности» – генеральный директор ООО «Диджитал Лоялти Систем» Вильдан Хусаинов.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Среди награжденных в номинации «За высокую социальную ответственность» – генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, в номинации «За активное развитие кадрового потенциала» – директор ООО «Агрокомплекс "Ак Барс"» Шайдулла Салахов, в номинации «За внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ» – директор Центра энергосберегающих технологий РТ при республиканском Кабмине Евгений Мартынов.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

В номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса» в том числе отмечен генеральный директор ООО «МебеЛев» Дамир Каюмов, в номинации «За формирование безопасных и здоровых условий труда» – генеральный директор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов, в номинации «За создание нового производства» – генеральный директор АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» Артур Егоров.

Полный список лауреатов конкурса опубликован на портале Правительства РТ


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