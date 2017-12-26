Три дня просрочки платежа «Газпрому» стоили «Нафтогазу» 1,8 млн долларов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). НАК «Нафтогаз Украины» пока не перечислило ПАО «Газпром» выплаты за поставленный газ. Штраф за три дня просрочки составляет 1,8 млн долларов.

Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа», – приводит его слова ТАСС.

По словам Медведева, штраф за просрочку выплаты 2,019 млрд долларов долга превышает 600 тыс. долларов в день. В общей сложности «Нафтогаз» должен будет выплатить «Газпрому» свыше 5 млрд долларов, пояснил он.

Кроме того, Медведев уверен, что именно «Газпром» является победителем «газового спора» в Стокгольмском арбитражном суде против «Нафтогаза».