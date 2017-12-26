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Экономика и финансы, Политика

Три дня просрочки платежа «Газпрому» стоили «Нафтогазу» 1,8 млн долларов

26 декабря 2017, 06:41

Зампред правления российской компании Александр Медведев заявил, что она пока не получила никаких выплат.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). НАК «Нафтогаз Украины» пока не перечислило ПАО «Газпром» выплаты за поставленный газ. Штраф за три дня просрочки составляет 1,8 млн долларов.

Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа», – приводит его слова ТАСС.

По словам Медведева, штраф за просрочку выплаты 2,019 млрд долларов долга превышает 600 тыс. долларов в день. В общей сложности «Нафтогаз» должен будет выплатить «Газпрому» свыше 5 млрд долларов, пояснил он.

Кроме того, Медведев уверен, что именно «Газпром» является победителем «газового спора» в Стокгольмском арбитражном суде против «Нафтогаза». 


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