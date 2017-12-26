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Политика

Пушков отреагировал на оговорку Порошенко о коварном режиме

26 декабря 2017, 06:13

Порошенко оговорился, выступая с речью по случаю Дня дипломатической службы страны.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков отреагировал на оговорку Президента Украины Петра Порошенко, случайно заявившего о «подлости украинского режима».

«Оговорка, конечно, и все же...В России так не ошибаются», – написал российский политик в своем микроблоге в Twitter’е, процитировав высказывание украинского лидера.

Порошенко оговорился, выступая с речью по случаю Дня дипломатической службы страны. На 12-й минуте 55-й секунде своего выступления он заметил: «Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы».

Судя по контексту, Президент Украины собирался нелестно отозваться о «российском режиме», но спутал страны.


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