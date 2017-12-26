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Политика

Навальный намерен обжаловать решение ЦИК в суде

26 декабря 2017, 02:27

Оппозиционный политик прокомментировал решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в Президенты РФ.

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