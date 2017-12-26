Президент Татарстана проведет заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ состоится последнее в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Его проведет Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

Участники заседания обсудят итоги работы ОЭЗ в уходящем году. На двух предыдущих заседаниях – в апреле и августе 2017 года – в дополнение к уже имеющимся были рассмотрены и одобрены 19 новых проектов IT-компаний.

Ожидается, что сегодня число потенциальных резидентов ОЭЗ «Иннополис» станет еще больше.

Президент России Владимир Путин подчеркивает важность работы по развитию особых экономических зон. Создание высокотехнологичных производств, эффективная работа в рамках политики импортозамещения, развитие цифровой экономики – стратегические инициативы Владимира Путина.

«Особые экономические зоны должны работать на развитие российской экономики. Очевидно, что успех модернизации экономики, развития бизнеса, нацеленного на эффективное использование интеллекта и знаний, во многом определяют именно такие проекты в российских территориях. Развитие информационных технологий — стратегическая задача страны, цифровая экономика – новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, общества», — отмечает Владимир Путин.



