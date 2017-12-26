(Набережные Челны, 26 декабря, «Татар-информ»). Hyundai планирует выпускать узлы двигателей на КАМАЗе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КАМАЗ с рабочим визитом посетили руководители и специалисты Hyundai Motor Manufacturing Rus – российского завода компании Hyundai Motor.

Деловая программа началась с посещения СП «КАММИНЗ КАМА», где гости увидели работу линии обработки блока цилиндров, линии сборки двигателей и других производственных объектов. Также делегация посетила кузнечный завод и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов.

Завершился визит переговорами о перспективах сотрудничества, которые состоялись в генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ».

Специалисты Hyundai Motor занимаются вопросом локализации на территории России производства компонентов силовых агрегатов для модельного ряда автомобилей Hyundai, которые выпускаются на заводе холдинга в Санкт-Петербурге. В рамках визита потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях КАМАЗа.