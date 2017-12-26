В Заинске осудили экс-начальницу Управления образования исполкома

(Набережные Челны, 26 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Заинске вынесли приговор экс-начальнице Управления образования исполкома Гульчачак Галимовой, сообщили в городском суде.

Коррупционный скандал в Заинске разгорелся в 2016 году, когда предприниматель Альберт Гайнуллин пожаловался в прокуратуру на то, что, несмотря на выигранный тендер, он не имеет возможности поставлять молоко в садики и школы Заинска. Прокуратура посчитала претензии бизнесмена обоснованными и передала материалы дела в следственное подразделение Заинска. Расследование уголовного дела завершилось тем, что на скамье подсудимых оказалась начальница Управления образования исполкома Заинска Гульчачак Галимова.

В суде было установлено, что муниципальная служащая действительно использовала свое положение в корыстных целях.

Однако, как выяснило следствие, мундир чиновника она замарала будучи еще заместителем начальника Управления образования Заинска. Пользуясь своим положением, она вынудила директора одной из школ Заинска подписать с ней фиктивный трудовой договор, по которому с 2009 по 2011 год она, якобы, работала в этой школе учителем татарского языка и литературы. За это ей начислялась зарплата, хотя фактически ее обязанности выполнял другой преподаватель. Более того, чиновница даже премировала себя за хорошую работу, для чего изготовила фиктивные приказы.Общая сумма «премий» составила 21,3 тысячи рублей.

Кроме того, за время «работы в школе» чиновница увеличила свой педагогический стаж на 2 года 29 дней, что дало ей право на назначение досрочной трудовой пенсии. Отчисления на лицевой счет в Пенсионный фонд РФ за время фиктивной работы составили 10,6 тысячи рублей.

Чиновнице вменялось в вину и то, что она «из чувства ложно понятого долга» вмешалась в работу предпринимателя, который выиграл торги на поставку молочной продукции в детсады Заинска на второе полугодие 2014 и первое полугодие 2015 года. Женщина принудила заведующих 30 детсадов подать в исполком протоколы отказа от услуг предпринимателя, тем самым нанесла его бизнесу весомый ущерб в размере 2,8 млн рублей.

Таким же образом чиновница незаконно вмешалась в деятельность ООО «АТП», которое выиграло электронные торги на перевозку школьников в первом полугодии 2015 года. Галимова дала устное распоряжение руководителям 14 образовательных учреждений — подать в исполком протоколы отказа от услуг ООО «АТП». Демарш школьных директоров сорвал контракт стоимостью 6,8 млн рублей.

В 2016 году, уже будучи начальником Управления образования исполкома Заинска, чиновница повторила фокус с отказом от поставок молока и молочной продукции. В данном случае победитель электронных торгов Альберт Гайнуллин должен был поставлять в течение 2016 года свою продукцию в 44 образовательных учреждения города. Но его бизнес-планы были нарушены, поскольку чиновница дала устное распоряжение руководителям школ и детсадов отказаться от услуг предпринимателя. Бизнесу заинца был нанесен ущерб в размере 10 млн рублей.

Также на Галимову легла ответственность за то, что за счет средств сельских школ она оплатила услуги предпринимателя по изготовлению сувенирной продукции для нужд Заинского района. А чтобы придать утечке средств со счетов школ видимость законности, Галимова дала распоряжение сотрудникам Управления образования изготовить фиктивные счета и акты выполненных работ. Ущерб по этой кривой сделке составил 699,4 тысячи рублей.

На суде Гульчачак Галимова свою вину полностью признала. Суд в свою очередь признал ее виновной в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, мошенничестве с использованием служебного положения. Правда, от наказания по двум первым статьям УК РФ подсудимая была освобождена с формулировкой «за истечением срока давности». За мошенничество Галимова получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Иск о возмещении ущерба Гайнуллин может подать в граждансокм порядке.