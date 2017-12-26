Церемония вручения государственных наград состоится в Казанском Кремле

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Вручение федеральных и республиканских государственных наград состоится сегодня на территории Пушечного двора Казанского Кремля. Торжественная церемония запланирована на первую половину дня.
Вручит государственные награды Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.
Чуть позже, тоже на территории Кремля, Президент РТ встретится с завершающим свою деятельность в Татарстане Генеральным консулом Турецкой Республики в Казани Турханом Дильмачем.