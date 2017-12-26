Наталия Фишман подведет итоги развития общественных пространств в РТ в 2017 году

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ состоится брифинг. Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман подведет итоги развития общественных пространств в республике в 2017 году.
Как отмечается на сайте Правительства РТ, брифинг будет проходить в режиме видеоконференции.
Татарстан – один из лидеров среди российских регионов в реализации программ по благоустройству и развитию общественных пространств. Эти успехи республики были высоко оценены на XVII съезде всероссийской политической партии «Единая Россия», недавно состоявшемся в Москве.