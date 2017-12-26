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В Бугульме состоялась лыжная гонка спортклуба «Белые волки»

26 декабря 2017, 05:32

Гонка была посвящена первому мастеру спорта СССР по лыжным гонкам города Бугульмы Иреку Мухаметзянову.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Бугульме прошли открытые лыжные соревнования спортивного клуба «Белые волки», пишет «Бугульминская газета».

Гонка была посвящена первому мастеру спорта СССР по лыжным гонкам города Бугульмы Иреку Мухаметзянову. Лыжники преодолели дистанцию в шесть километров классическим стилем.

Первое место среди участников до 40 лет досталось Максиму Царенкову, среди спортсменов от 40 до 49 лет – Сергею Короткову.

В возрастной группе от 50 до 59 лет «золото» взял Ильяс Шайгарданов, среди лыжников от 60 до 69 лет – Мисбах Халиков из города Азнакаево. Среди школьников победу одержал Арсений Авсейко из лицея № 2.

 


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