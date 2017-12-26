«Пролетарское танго» под духовые и балалайки прозвучит в Татгосфилармонии

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Вокально-инструментальный ансамбль «Пролетарское танго» из Санкт-Петербурга выступит в Татгосфилармонии 6 января, сообщает пресс-служба филармонии.
Ансамбль представляет собой ретро-оркестр стиляг, исполняющий добрые кавер-версии хитов советской эстрады в сопровождении духовой секции и балалайки.
За два года существования «Пролетарское танго» во главе с худруком Дмитрием Караневским покорило концертные залы Петербурга, выступив на крупнейших фестивалях города, побывав в Москве и Сочи.
Музыканты под собственные аранжировки исполнят на сцене такие хиты, как «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Снег идет», «Шаланды» и многое другое.
В 2018 году «Пролетарского танго» выйдет на новый уровень – группа представит публике авторский материал.