Проект Бугульминского драмтеатра выиграл грант в полмиллиона рублей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Проект «Волна» Бугульминского государственного драматического театра имени А. Баталова выиграл грант в 566 тысяч рублей. Об этом пишет «Бугульминская газета».
Проект, на котором актеры театра устраивали публичные читки художественных произведений, победил в категории «Поддержка проектов в области культуры и искусства».
Автор проекта – Марина Солдатова, председатель общественной организации «Женсовет». В Бугульминском районе она организовала ряд мероприятий с выездами в сельские поселения. После публичных читок художественных произведений актеры вместе со зрителями обсуждали проблему, выдвинутую автором. Целью проекта Солдатова видит сплочение пожилых людей с молодежью.
В конкурсе участвовали свыше восьми тысяч некоммерческих организаций со всех регионов страны. Жюри просмотрело более чем 9,5 тысячи проектов, выбрав 2243, которые решило финансировать.