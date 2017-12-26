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Культура

Проект Бугульминского драмтеатра выиграл грант в полмиллиона рублей

26 декабря 2017, 00:38

В конкурсе участвовали свыше восьми тысяч некоммерческих организаций со всех регионов страны.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Проект «Волна» Бугульминского государственного драматического театра имени А. Баталова выиграл грант в 566 тысяч рублей. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Проект, на котором актеры театра устраивали публичные читки художественных произведений, победил в категории «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Автор проекта – Марина Солдатова, председатель общественной организации «Женсовет». В Бугульминском районе она организовала ряд мероприятий с выездами в сельские поселения. После публичных читок художественных произведений актеры вместе со зрителями обсуждали проблему, выдвинутую автором. Целью проекта Солдатова видит сплочение пожилых людей с молодежью.

В конкурсе участвовали свыше восьми тысяч некоммерческих организаций со всех регионов страны. Жюри просмотрело более чем 9,5 тысячи проектов, выбрав 2243, которые решило финансировать.

 


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