В Менделеевском районе состоялся турнир по подводной рыбалке

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В поселке Кокшан Менделеевского района состоялся турнир по подводной рыбалке, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В состязаниях приняло участие более 20 жителей города. Все они продемонстрировали мастерство по ловле на мормышку.
Рыбаков приветствовал глава района Валерий Чершинцев, который и сам принял активное участие в соревнованиях.
Первое место занял Александр Чирков, второе место досталось Айдару Зарипову, третье – Григорию Чугунову. Самым маленьким участником стал Данил Переин, самым старшим – Николай Шишкин. Самой лучшей рыбачкой признана Ирина Мусикова.
Все участники игры получили призы. Для них также приготовили уху и горячий чай.