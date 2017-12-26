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В Менделеевском районе состоялся турнир по подводной рыбалке

26 декабря 2017, 01:16

Первое место занял Александр Чирков, второе место досталось Айдару Зарипову, третье – Григорию Чугунову.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В поселке Кокшан Менделеевского района состоялся турнир по подводной рыбалке, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В состязаниях приняло участие более 20 жителей города. Все они продемонстрировали мастерство по ловле на мормышку.

Рыбаков приветствовал глава района Валерий Чершинцев, который и сам принял активное участие в соревнованиях.

Первое место занял Александр Чирков, второе место досталось Айдару Зарипову, третье – Григорию Чугунову. Самым маленьким участником стал Данил Переин, самым старшим – Николай Шишкин. Самой лучшей рыбачкой признана Ирина Мусикова.

Все участники игры получили призы. Для них также приготовили уху и горячий чай.

 


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