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Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» создали елку из «ладошек»

26 декабря 2017, 04:29 , Фото: e-nkama.ru

Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» создали елку из «ладошек» Дети под руководством взрослых создали аппликацию из отпечатков собственных ладоней.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники нижнекамского социального приюта «Балкыш» готовятся к Новому году. Дети под руководством взрослых создали елку-аппликацию из отпечатков собственных ладошек, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Воспитатель приюта Анжелика Пушкова рассказала, что аппликация из отпечатков ладошки – это всегда интересное зрелище. Выполнять поделки из «ладошек» можно с одним ребенком индивидуально, а можно целой группой изготовить композицию, позволив каждому внести свой вклад в общее творение, подчеркнула воспитатель.

Ранее воспитанники побывали на хоккейном матче. По приглашению хоккейного клуба «Нефтехимик» ребята посмотрели домашний матч нижнекамской команды с минским «Динамо». Для юных болельщиков накрыли стол со сладостями и поп-корном. Дети болели очень активно. В той игре «Нефтехимик» выиграл со счетом 4:1.

 


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