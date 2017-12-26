В Елабуге выбрали символ 2018 года

(Елабуга, 26 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Впервые в Елабуге прошел конкурс «Собака – лучший друг человека». Организаторами конкурса выступили молодежный центр «Барс» совместно с Управлением по делам молодежи и спорту исполкома города.

Конкурсанты подготовили визитку, прошлись в «дефиле» вокруг елки и показали таланты четвероногих друзей. Правда, участников было всего четыре.

По итогам соревнований первое место жюри присудило лайке Лайме, второе – спаниэлю Сабрине, третье – немецкой овчарке Афине. А символом Елабуги-2018 стал мопс Монти.

Также на празднике можно было помочь благотворительному фонду защиты животных и приюта «Верность» и оставить денежные средства в специальной коробке. Здесь же были развешаны фотографии собак, которые сегодня живут в приюте, поэтому желающие могли выбрать понравившегося себе питомца.



