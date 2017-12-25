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В России назвали главное слово 2017 года

25 декабря 2017, 22:57

Российским словом года стала «реновация».
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главное слово 2017 года – им стала «реновация». Об этом пишет «Российская газета».

Второе место рейтинга занял «биткоин», третье – «хайп». Также в список слов года вошли: «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство».

В совет при Центре творческого развития русского языка входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы. Среди них – Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Андрей Архангельский, Марина Королева, Владимир Мирзоев, Андрей Десницкий, Михаил Эпштейн и другие.


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