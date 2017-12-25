«Газпром» удивился реакции Украины на итоги газового спора

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). «Газпром» является победителем «газового спора» в Стокгольмском Арбитражном суде против украинского «Нафтогаза». Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «Интерфакс».

«В отличие от громогласных заявлений украинской стороны, а Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск “Газпрома“ в основных положениях полностью удовлетворен», – заявил топ-менеджер, комментируя слова Порошенко об «исторической победе» украинской компании над российский.

Ранее сообщалось, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал «Нафтогаз» уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,018 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03 процента за каждый день просрочки. Также «Нафтогаз» обязан каждый год с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.