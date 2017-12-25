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В Новошешминске открылся мемориал воинам-интернационалистам

25 декабря 2017, 22:23

Память о воинах присутствующие почтили минутой молчания и оружейным салютом.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Новошешминске 23 декабря открылся мемориал землякам – воинам-интернационалистам района. Об этом пишет газета «Шешминская новь».

В открытии участвовали жители Новошешминска, директора школ, заведующие сельских домов культуры, ветераны афганской войны со всего Татарстана.

Чтобы увековечить память павших воинов и отдать дань уважения живым ветеранам, родным погибших была построена Аллея памяти. Память о воинах присутствующие почтили минутой молчания, оружейным салютом.

Председатель районного Совета ветеранов воинов-интернационалистов Виктор Калмыков, поздравляя всех, сообщил, что Аллея памяти будет расширяться. 28 мая 2018 года откроется мемориал воинов-пограничников, весной будет достроена Аллея героев Чечни, расширен парк военной техники.

На сегодня в Новошешминском районе проживает 107 ветеранов Афганской, Чеченской войн и других «горячих точек», пятеро погибли в Афганистане, 26 человек умерли позднее.

 


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