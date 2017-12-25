В Новошешминске открылся мемориал воинам-интернационалистам

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Новошешминске 23 декабря открылся мемориал землякам – воинам-интернационалистам района. Об этом пишет газета «Шешминская новь».
В открытии участвовали жители Новошешминска, директора школ, заведующие сельских домов культуры, ветераны афганской войны со всего Татарстана.
Чтобы увековечить память павших воинов и отдать дань уважения живым ветеранам, родным погибших была построена Аллея памяти. Память о воинах присутствующие почтили минутой молчания, оружейным салютом.
Председатель районного Совета ветеранов воинов-интернационалистов Виктор Калмыков, поздравляя всех, сообщил, что Аллея памяти будет расширяться. 28 мая 2018 года откроется мемориал воинов-пограничников, весной будет достроена Аллея героев Чечни, расширен парк военной техники.
На сегодня в Новошешминском районе проживает 107 ветеранов Афганской, Чеченской войн и других «горячих точек», пятеро погибли в Афганистане, 26 человек умерли позднее.