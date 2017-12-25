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Культура

В Аксубаевском техникуме состоялись Туфановские чтения среди студентов

25 декабря 2017, 23:36

В чтениях приняло участие 50 чтецов из 28 образовательных учреждений.

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Аксубаевском техникуме универсальных технологий состоялся республиканский конкурс чтецов по творчеству Хасана Туфана, пишет газета «Сельская новь».

В чтениях приняло участие 50 чтецов из 28 образовательных учреждений. В состав жюри вошли учителя татарского языка, представители активной общественности, директор краеведческого музея и председатель общественного объединения «Ак калфак» Альфия Нурхаметова.

Члены жюри оценивали артистизм, индивидуальность, вхождение в образ, медиасопровождение, художественный вкус в подборке костюма.

В итоге студенты Аксубаевского техникума получили дипломы в номинациях «Эмоциональность» (Анжелика Лапочкина), «Индивидуальность» (Лилия Исхакова).

Среди призеров оказались представители Казанского энергетического колледжа, Нижнекамского педагогического колледжа, Альметьевского политехнического техникума и другие. После конкурса его участники посетили дом-музей Хасана Туфана.

 


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