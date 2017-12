Названы худшие игры 2017 года

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Специалисты составили десятку худших игр года. Антирейтинг возглавила игра Vroom in the Night Sky для Nintendo Switch, сообщает «Лента.Ру».



На втором месте идет игра по сражениям на байках в открытом мире Road Rage для PS4. Третье место – у платформера Randall.



В рейтинг попали только крупные проекты, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2017 года и набравшие не менее семи рецензий журналистов.



Также в рейтинге худших игр оказались Troll and I и Drive Girls, Inner Chains, Tokyo Tattoo Girls, Touhou Kobuto V: Burst Battle и другие.



Ранее были названы лучшие видеоигры уходящего года.