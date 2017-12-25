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Названы худшие игры 2017 года

25 декабря 2017, 22:48

Антирейтинг возглавила игра Vroom in the Night Sky для Nintendo Switch.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Специалисты составили десятку худших игр года. Антирейтинг возглавила игра Vroom in the Night Sky для Nintendo Switch, сообщает «Лента.Ру».

На втором месте идет игра по сражениям на байках в открытом мире Road Rage для PS4. Третье место – у платформера Randall.

В рейтинг попали только крупные проекты, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2017 года и набравшие не менее семи рецензий журналистов.

Также в рейтинге худших игр оказались Troll and I и Drive Girls, Inner Chains, Tokyo Tattoo Girls, Touhou Kobuto V: Burst Battle и другие.

Ранее были названы лучшие видеоигры уходящего года.

 


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