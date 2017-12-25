На Новый год жителей Казани ждет аномально теплая погода

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в последнюю неделю года температура воздуха по всей России, в том числе в Казани, будет аномально теплой. Об этом сообщает ТАСС.

Температура будет превышать норму примерно на десять градусов. Потепление затроенет все регионы России – и центральную часть, и Урал, и Западную Сибирь.

Самый высокий скачок температуры ожидается в Якутии. Там температура повысится сразу на 20 градусов.

По словам Вильфанда, причиной для возникновения такой «всероссийской» аномалии стало одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья и Турции в европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь.