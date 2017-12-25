Ученые: Семейным людям легче пережить кризис среднего возраста

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Семейным людям легче пережить кризис среднего возраста, заявили канадские ученые, сообщает «Ридус».

Специалисты проводили опросы в течение 18 лет на 358 тысячах британцев, в числе которых оказались одинокие люди и пары.

В результате оказалось, что больше всех счастливы те люди, которые живут вместе. Особенно счастливыми они чувствуют себя в 46-55-летнем возрасте.

По словам ученых, средний возраст отмечается падением удовлетворенностью жизнью, но семейная жизнь помогает преодолеть кризис среднего возраста с наименьшими издержками.