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Наука и образование

Ученые: Семейным людям легче пережить кризис среднего возраста

25 декабря 2017, 21:55

Исследование показало, что больше всех счастливы те люди, которые живут вместе.

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Семейным людям легче пережить кризис среднего возраста, заявили канадские ученые, сообщает «Ридус».

Специалисты проводили опросы в течение 18 лет на 358 тысячах британцев, в числе которых оказались одинокие люди и пары.
В результате оказалось, что больше всех счастливы те люди, которые живут вместе. Особенно счастливыми они чувствуют себя в 46-55-летнем возрасте.

По словам ученых, средний возраст отмечается падением удовлетворенностью жизнью, но семейная жизнь помогает преодолеть кризис среднего возраста с наименьшими издержками.


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