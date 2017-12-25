В Высокогорском районе открыли главную елку

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Высокогорском районе, в парке Победы, открылась главная елка района, пишут «Высокогорские вести».

Открытие главной елки города превратилось в шикарное представление для детей и взрослых. Изюминкой праздника стало то, что большинство мероприятий были связаны с наступающим Годом собаки.

Также жители района сегодня смогли посмотреть новогоднее шоу на льду. Невероятные трюки и танцы детей на льду, угощение пловом, праздничный салют и еще многое подготовили для гостей праздника.