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В Высокогорском районе открыли главную елку

25 декабря 2017, 21:09 , Фото: biektaw.ru

В Высокогорском районе открыли главную елку Открытие главной елки города превратилось в шикарное представление для детей и взрослых.
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 (Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Высокогорском районе, в парке Победы, открылась главная елка района, пишут «Высокогорские вести».

Открытие главной елки города превратилось в шикарное представление для детей и взрослых. Изюминкой праздника стало то, что большинство мероприятий были связаны с наступающим Годом собаки.

Также жители района сегодня смогли посмотреть новогоднее шоу на льду. Невероятные трюки и танцы детей на льду, угощение пловом, праздничный салют и еще многое подготовили для гостей праздника.


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