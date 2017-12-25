Андрей Скабелка: «Проявили характер»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка после победы над «Ак Барсом» (5:3) признался, что матч ему понравился.

«Хороший матч со стороны обеих команд. Неприятный момент – удаления, которые могли сломать игру. Тем не менее, я благодарен ребятам за то, что они смогли собраться. Думаю, и болельщики дождались таких побед. Проявили характер, шайбы ловили, в атаке была агрессия. Спасибо болельщикам за поддержку.

Мы провалили матч с “Югрой”. С “Сочи”, мне кажется, был другой матч. Удаления, которые были и сегодня, повлияли на игру с “Сочи”. Мы играли с лидером Востока. Хотели выиграть, хорошо, что получилось», – признался Скабелка.