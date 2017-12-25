Зинэтула Билялетдинов: «Проиграли из-за грубейших ошибок»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинетула Билялетдинов после поражения от «Авангарда» (3:5) посетовал на ошибки, допущенные в третьем периоде, что и привело к поражению.

«Ребята играли неплохо. Должен сказать, что они старались выполнить намеченное. Действовали неплохо, но в третьем периоде допустили грубейшие ошибки, из-за чего и проиграли. Настрой был хороший. Считаю, ребята неплохо подготовились. В этом плане у меня претензий нет», – отметил Билялетдинов.

Отвечая на кадровые вопросы, наставник казанцев не стал комментировать расставание с Захарчуком и дал понять, что возвращение Бурмистрова в «Ак Барс» – еще не факт. «По Захарчуку без комментариев. Что касается Бурмистрова, я его пока не видел и ничего не могу пока сказать», – отрезал Билялетдинов.