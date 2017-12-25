Появилась новая гипотеза формирования солнечной системы

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Солнечная система образовалась в результате взаимодействия звездного ветра от чужой звезды с межзвездной средой, а не из-за простого коллапса газо-пылевого облака, заявили ученые Чикагского университета, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

По словам исследователей, от массивных звезд исходит поток ионизированных и нейтральных частиц – звездный ветер, который взаимодействует с газом в межзвездной среде, отдавая ему часть кинетической энергии. Таким образом образуется постоянно расширяющийся гигантский пузырь с плотностью вещества ниже, чем снаружи.

По словам ученых, несколько миллиардов лет назад гигантская звезда класса Вольфа-Райе и больше Солнце в 40-50 раз, утратила часть своей массы, излучая поток частиц в составе звездного ветра. Таким образом сформировался пузырь, на границе которого конденсировались пыль и газ. Такие условия способствовали появлению до 16 процентов звезд солнечного типа, считают астрофизики.