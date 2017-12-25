В трети роллов в Петербурге нашли кишечную палочку

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В 30 процентах роллов в Петербурге специалисты Центра контроля качества нашли кишечную палочку, пишут «Известия».
Проверка проводилась в ресторанах, службах доставки еды и сетевых магазинах Санкт-Петербурга.
Специалисты полагают, причина заражения продуктов связана с человеческим фактором. Роллы готовили либо грязными руками, либо в нечистой посуде. Многие повара, делающие роллы, работают без медицинской книжки, используют грязную посуду и не моют руки.
По мнению специалистов, еще одной причиной заражения являются условия хранения рыбы. При приготовлении запеченной рыбы используют испорченную продукцию.
Материалы проверки передали в Роспотребнадзор.