Машина въехала в здание штаб-квартиры парламентской партии Германии

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Мужчина на машине въехал в здание штаб-квартиры партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в районе Кройцберг в Берлине, передает РИА Новости.
Кроме самого водителя никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что примерно в 22.50 минувшей ночью этот же самый мужчина оставил подозрительный предмет рядом со зданием партии ХДС (Христианско-демократический союз). Правоохранители обезвредили сумку, в которой среди прочего находились баллоны с газом и жидкость для розжига.