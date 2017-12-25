Живущих на отмелях морских пауков назвали в честь Боба Марли

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Исследователи из Гамбургского университета и музея Квинсленда в Брисбене нашли и описали вид морских пауков, представители которого живут на литоралях – то есть, в приливно-отливной зоне. Их среда обитания напомнила ученым песню Боба Марли High tide or low tide («Прилив или отлив»), поэтому они назвали новый таксон в его честь – Desis bobmarleyi.

По признанию арахнологов, они слушали композиции певца во время поездки, в ходе которой совершили открытие. Их статья опубликована в Evolutionary Systematics, сообщает N+1.

Особи, позднее отнесенные к Desis bobmarleyi, были обнаружены в 2009 году биологами под руководством Барбары Баер на одном из кораллов Большого барьерного рифа, примерно в 20 м от берега. При приливе вода здесь поднимается на 3 м. Это место расположено неподалеку от курортного города Порт-Дуглас в австралийском штате Квинсленд.

Самки этих пауков примерно в полтора раза крупнее самцов (9 мм против 6 мм). Цвет тела – красно-коричневый, ног – оранжево-коричневый. Конечности покрыты длинными щетинками темно-серого оттенка.

Все относящиеся к роду Desis пауки живут на океанических литоралях. Во время прилива они прячутся в местах, где остается немного воздуха, удерживая его с помощью своей паутины, а во время отлива ищут пищу – беспозвоночных и мелких рыб.