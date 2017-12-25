Владимир Юрзинов: «Забили вовремя нужные голы»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Матчей много, график напряженный. Забили вовремя нужные голы. Была обоюдоострая игра. Соперник нас держал в напряжении. Наверное, нам была очень нужна эта победа после поражения от “Салавата”. Я думаю, сегодняшний успех придаст уверенности. “Нефтехимик” играет в интересный хоккей. Это силовая, быстрая команда. С этим прицелом у нас и были изменения в составе. Вышли Макаров, Зырянов и Артемов – игроки габаритные. Мы должны были что-то противопоставить физически крепкому сопернику», – пояснил Юрзинов.