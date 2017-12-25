Андрей Назаров: «Не хватило нам везения»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Сибири» (2:6), отметив, что где-то его команде повезло, а где-то нет.

«Поздравляю коллегу с победой. Интересная была игра. Хорошо “Сибирь” начала, давила нас. Где-то нам повезло с первым не засчитанным голом. Наверное, не хватило нам нашего везения. Все когда-то заканчивается. До этого провели три матча на “ноль», а сегодня пропустили все, что возможно и невозможно. Ничего страшного, такие игры тоже случаются, их нужно пережить. Работаем дальше», – сказал Назаров.