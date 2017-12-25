Ученые узнали о способных сохранить здоровье экс-курильщиков продуктах

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Регулярное употребление в заметных количествах яблок, бананов и помидоров замедляет развитие возрастного ухудшения здоровья легких. У употреблявших эти продукты бывших курильщиков вентиляционная функция легких ухудшалась медленнее, чем у тех, кто никогда не курил.

К такому выводу пришли американские исследователи, работа которых опубликована в European Respiratory Journal, пишет N+1.

Исследование группы медиков под руководством Ванессы Гарсиа-Ларсен из Университета Джона Хопкинса состояло из трех этапов. В 1991 – 1993 годах ученые отобрали по 600 человек среди жителей Великобритании, Германии и Норвегии, которые прошли клиническое обследование и ответили на вопросы о диете. Затем они проходили обследование и заполняли анкеты о своем питании еще два раза: 1998 – 2002 годах и в 2012-м.

Выяснилось, что употребление в заметных количествах яблок и бананов замедляет уменьшение объема форсированного выдоха за одну секунду на 3,5 мм в год. А у любителей помидоров форсированная жизненная емкость легких уменьшалась почти на 5 мм в год медленнее, чем у тех, кто не любит эти овощи.

При этом у бывших курильщиков, регулярно евших фрукты и томаты, а также пивших травяные чаи оба эти показателя становились хуже несколько медленнее, чем у продолжавших курить или вообще не куривших.