В Воронеже пожарный поезд тушит горящий склад мототехники

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Воронеже пожарный поезд тушит склад мототехники, где происходит горение внутри складского помещения на площади около 1000 квадратных метров, пламя вышло на кровлю. Об этом сообщает МЧС Медиа.

Внутри склада горят покрышки, мототехника, а также разлившееся из бочек моторное масло. Работу пожарных осложняет сильный боковой ветер.

Тушение проводится как с земли, через отверстия, проделанные в металле, с пожарных автолестниц и коленчатого подъемника. На место прибыл пожарный поезд, от которого протянуты две магистральные линии.