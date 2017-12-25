Российских туристов предупредили о разрушительном тайфуне во Вьетнаме

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Ростуризм предупредил сограждан о тайфуне «Тембин», который 25–26 декабря приблизится к южному побережью Вьетнама, пишут «Известия».
Ведомство призывает российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать данную информацию и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Тайфун принесет проливные дожди и ураганные ветер. Стихия затронет провинции Баклиеу, Бария-Вунгтау, Камау, Киензянг, Тиензянг, Шокчанг, а также город Хошимин.
Более 700 тысяч человек были эвакуированы во Вьетнаме из потенциально опасных районов в ночь на 25 декабря.