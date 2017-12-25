На рынке в центре Петербурга устроили перестрелку

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В центре Петербурга на территории Апраксина двора произошла массовая перестрелка, пишет «Российская газета».

В перестрелке приняли участие около 50 человек. По предварительной информации, в результате перестрелки три человека были ранены из травматического оружия.

Издание предполагает, что враждующие стороны могли поссориться из-за аренды. Апраксин двор – огромный рынок, где предприниматели торгуют в основном одеждой и ширпотребом.

Очевидцы инцидента позвонили в полицию. Ее сотрудники выехали на место для проверки заявления о стрельбе.