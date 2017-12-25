Дубль Галиева не помог «Ак Барсу» обыграть «Авангард»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В остросюжетном и упорном поединке, богатом на голы, судьба матча была решена в третьем периоде, выигранном омичами со счетом 3:0, итог 5:3.

В Омск казанцы прилетели с выздоровевшим канадским форвардом Джастином Азеведо, который получил травму еще осенью, но без защитника Степана Захарчука. Как раз сегодня утром казанский клуб на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Захарчуком. Напомним, Захарчук выступал за «Ак Барс» девять сезонов, проведя 381 матч (16 шайб + 58 передач). В составе клуба он выиграл Кубок Гагарина.

Без работы самый грязный игрок в новейшей истории «Ак Барса» не пробыл и дня. Сегодня же днем КХЛ в своем «Твиттере» объявили о переходе защитника Степана Захарчука в «Торпедо». Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона. Давно у казанцев не было такого насыщенного кадровыми новостями сезона.

Еще и нападающий «Ванкувер Канукс» Александр Бурмистров покидает НХЛ, сообщил вчера его агент Дэн Милстэйн в своем «Твиттере». Официально о его уходе будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на его счету 24 матча и 6 (2+4) очков. В НХЛ Бурмистров дебютировал в 2010 году в «Атланте» (впоследствии переехавшей в Виннипег). Также он выступал за «Аризону», а в «Ванкувер» перешел летом 2017 года. Всего в НХЛ на его счету 348 матчей и 101 (37+64) очко. Правами на 26-летнего форварда в КХЛ владеет «Ак Барс», чьим воспитанником является Бурмистров, успевший поиграть за родной клуб. Не факт, что Бурмистров вновь сыграет за казанский клуб, недавно вернулся на родину из НХЛ еще один казанец, защитник Зият Пайгин, но «Ак Барсу» он оказался не нужен и перешел в ярославский «Локомотив» в обмен на защитника же Романа Манухова.

Тем временем недавний защитник «Ак Барса», а ныне капитан «Авангарда» Евгений Медведев поделился с клубным сайтом омичей ожиданиями от домашнего матча с «Ак Барсом». «Настраиваемся на лидера Востока, игра будет принципиальной для нас в психологическом плане. Дома обязаны выигрывать и показывать хорошую борьбу, хорошую динамику. Надо вернуть болельщика на арену. Как работать против Зарипова? Как и любой нападающий, он не любит силовую борьбу, когда оказывают давление. Играть надо построже, поплотнее с ним, но там и помимо Даниса есть хорошие игроки, настраиваться надо на команду в целом», – цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Азеведо в итоге остался в запасе, как и форвард Антон Глинкин. В игровой состав гостей вернулись нападающие Ярослав Косов и Денис Голубев. Также новичок «барсов» голкипер Александр Шарыченков, перешедший на днях из «Югры» в обмен на Тимура Билялова, вошел в заявку команды, ворота же казанцев в Омске защищал Эмиль Гарипов.

Первые пять минут матча прошли под диктовку гостей, работы у Гарипова практически не было, тогда как его визави чех Доминик Фурх вертелся в своих воротах, как белка в колесе. Хотя по-настоящему голевых моментов пока не было. Пока на восьмой минуте после ошибки защитников гостей омичи не организовали выход «два в один», Гарипов был на месте. Тем не менее в середине периода шайба все же влетела в ворота «Авангарда». Капитан гостей, воспитанник «Авангарда» габаритный Александр Свитов спокойно вошел в чужую зону по правому флангу и приковал к себе внимание всей пятерки омичей. Зрячая передача на дальнюю штангу, где подоспевшему Робу Клинкхаммеру осталось лишь подставить клюшку. Подставил, 0:1. Опасно у ворот Гарипова стало только тогда, когда казанцы остались в меньшинстве поле удаления Голубева. На 15-й минуте счет должен был стать 0:2, но не повезло Станиславу Галиеву, после его отменного кистевого броска шайба угодила в штангу ворот «Авангарда».

Вполне ожидаемо второй период начался с активных атак сибиряков. И уже через полторы минуты они свой гол забили. За воротами «Ак Барса» выцарапал шайбу Кирилл Семенов, передача на пятачок свободному Илье Михееву, 1:1. А через пять минут впереди были уже хозяева. Второе удаление в составе гостей, был удален Рафаэль Батыршин, омичи реализовали, на добивании преуспел Семенов, 2:1.

В середине периода на полторы с лишним минуты гости оказались впятером против троих сибиряков, великолепный шанс для «Ак Барса» отыграться. И гости не упустили своего шанса. Альберт Яруллин зарядил от синей линии – штанга, но тут как тут оказался на чужом пятачке Галиев, успевший добить шайбу в сетку, 2:2. А еще через пару минут тот же Галиев после своевременной передачи Антона Ландера из-за ворот оформил свой дубль, неожиданным броском с разворота, 2:3. Вскоре чудом не забил после идеальной передачи на пятачок Никиты Язькова Артем Лукоянов. А в конце периода втроем против полной пятерки соперника остались уже «барсы», на полные две минуты. Героически отбились, а выскочивший со скамейки штрафников Галиев мог оформить и хет-трик, убежав один на один, но переиграть Фурха ему не удалось. Но период получился выдающимся на события и зрелища.

Третий период тоже начался с гола, сибиряки отличились в третий раз. Егор Мартынов бросал в дальнюю девятку, а Дмитрий Кугрышев на пятачке подправил полет шайбы, 3:3. А в середине периода «Авангард» снова вышел вперед, сделал это нелогичным броском в ближний нижний угол Михеев, 4:3. За 100 секунд до финального свистка казанцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, бросившись на последний штурм. И за 42 секунды до конца получили пятую шайбу в свои ворота, 5:3.

После 44 матчей в активе казанцев осталось 79 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 27 декабря «Ак Барс» сыграет в Астане с «Барысом».

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) – 5:3 (0:1, 2:2, 3:0). Шайбы забросили: Михеев (22, 50), Семенов (27), Кугрышев (44), Хохряков (60) – Клинкхаммер (9), Галиев (32, 34). Штраф: 8-12.

«Ак Барс»: Гарипов. Яруллин – Марков, Зарипов – Ландер – Галиев; Мануков – Батыршин, Глухов – Ткачев – Косов; Охтамаа – Лямкин, Язьков – Потапов – Лукоянов; Голубев – Свитов – Клинкхаммер.