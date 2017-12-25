«Нефтехимик» крупно проиграл в Новосибирске

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Новосибирск нижнекамцы приехали в превосходном настроении – после победы в Астане над «Барысом» «Нефтехимик» впервые в сезоне догнал по очкам «Ак Барс».

Причем матч казанцев с «Авангардом» в Омске начался через полчаса после первого вбрасывания в Новосибирске. Параллельный спор земляков за лидерство на «Востоке». Вот это интрига последнего понедельника уходящего года. Жаль, что свой шанс нижнекамцы в итоге упустили.

Но игра началась не по сценарию гостей, хозяева, неудачно играющие в последнее время, забили уже на первой минуте, но тренерский штаб «Нефтехимика» взял запрос на видеопросмотр вне игры. И после 10-минутного просмотра арбитры определили, что у «Сибири» действительно в этот момент было положение «вне игры». Однако через три минуты «Сибирь» забила уже по всем правилам. Получился чисто шведский гол. Передачи Патрика Закриссона и Йонаса Энлунда завершил с пятачка Александр Бергстрем, удачно подставивший клюшку, 1:0. Через 11 минут Бергстрем оформил свой дубль, замкнув передачу партнера на пятачке же, 2:0. Однако последнее слово в первом периоде осталось за нижнекамцами. Чех Андрей Нестрашил оказался первым у отскочившей от голкипера хозяев шайбе и добил ее в сетку, 2:1.

Столь же боевым и веселым получился и второй период. Менее чем за полторы минуты соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала в сутолоке на пятачке успел протолкнуть шайбу в сетку ворот «Нефтехимика» Артем Артемов, 3:1. Но через 81 секунду гости снова сократили разрыв в счете до минимума. Сольный рейд по левому флангу удался Марату Хайруллину, неожиданный бросок в упор в ближнюю девятку, 3:2. В середине периода у сибиряков отличился Игорь Левицкий, он отобрал шайбу у соперника у бортика, сам выкатился на ударную позицию и нанес точный кистевой бросок, 4:2. Смена голкипера у гостей, место Андрея Макарова занял Илья Ежов. Отметим, что в трех предыдущих матчах нижнекамцы не пропустили ни одной шайбы. А в начале третьего периода счет стал уже 5:2. «Сибирь» реализовала большинство усилиями Закриссона, отблагодарившего партнера точным броском в касание. Точку в этой богатой на голы игре поставил сибиряк Владимир Первушин, спокойно добивший шайбу в пустой угол, 6:2.

После 44 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 79 очков. В следующем туре 27 декабря нижнекамцы сыграют в Ханты-Мансийске с «Югрой».

«Сибирь» (Новосибирск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 6:2 (2:1, 2:1, 2:0). Шайбы забросили: Бергстрем (4, 16), Артемов (23), Левицкий (30), Закриссон (46), Первушкин (56) – Нестрашил (19), Хайруллин (25). Штраф: 6-12.